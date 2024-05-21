Экс-игрок ЦСКА Вернблум заявил, что ему не нравилась еда в клубе

Шведский футболист, бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум признался, что ему не нравилась еда, которую готовил повар в армейском клубе. Его слова приводит Аftonbladet.

«Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Мы все стремились к одним и тем же целям, все получали дополнительную плату, если мы их достигали. Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем все, что я мог приготовить сам», — заявил Вернблум.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Московский ЦСКА в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) перед заключительным туром идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 45 баллов.

Ранее Вернблум извинился перед народом Швеции за игру в России.