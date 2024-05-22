Госсекретарь США заявил, что иранскому народу стало лучше от гибели Раиси

Народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — сказал он в ответ на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв».

Блинкен также заявил, что в Соединенных Штатах не оплакивают гибель иранского президента и не стали бы объявлять в Организации Объединенных Наций (ООН) минуту молчания в память об этом политике. При этом 20 мая в Госдепартаменте сообщили, что США выразили соболезнования исламской республике в связи с кончиной Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Израиле отвергли причастность к гибели Раиси.