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Юрзинов рассказал, когда ЧМ по хоккею станет интересным

Тренер Юрзинов считает, что ЧМ по хоккею станет интересным в плей-офф

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Matt Zambonin/IIHF

Известный российский тренер, экс-наставник «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от проходящего в Чехии чемпионата мира по хоккею. В комментарии Legalbet он выразил мнение, что давать оценку турниру имеет смысл по матчам плей-офф.

«Смотрю некоторые игры чемпионата. Не могу сказать, что уровень снизился, тут надо смотреть с плей-офф. Там игры будут поинтереснее и можно будет давать оценку. Игры на выбывание будут отличаться от группового этапа. Эти матчи, в принципе, никогда интереса особого не вызывали. Хороший уровень хоккея начнется с четвертьфиналов», — считает специалист.

Юрзинов заметил, что групповой этап чемпионата — больше для зрителей. По словам эксперта, на этой стадии каждая команда решает задачи, связанные с тем, чтобы занять определенное место в турнирной таблице.

По итогам группового этапа в четвертьфинале сформировались следующие пары: КанадаСловакия, ШвейцарияГермания, ШвецияФинляндия, США — Чехия. Первые игры плей-офф состоятся в четверг, 23 мая.

Ранее был назван клуб, который выиграет в плей-офф НХЛ Западную конференцию.

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