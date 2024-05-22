Новичка минского «Динамо» сравнили с одним из лучших российских вратарей НХЛ

Бывший тренер петербургского СКА и московского «Спартака» Андрей Потайчук высказался о переходе вратаря красно-белых Андрея Кареева в «Динамо» из Минска. В комментарии Legalbet специалист сравнил его с двукратным обладателем приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Везина Трофи» Сергеем Бобровским.

«Кареев напомнил Серегу Бобровского. Чем напомнил? Отношением к тренировочному процессу, как он выполнял и делал упражнения. Не знаю, почему впоследствии у него перестала карьера складываться. В Уфе Кареев не совсем надежно играл, но прошедший сезон в «Спартаке» он провел очень хорошо, я считаю», — сказал Потайчук.

Говоря о перспективах Кареева в «Динамо», эксперт заметил, что у голкипера есть шансы стать первым номером команды. Но для этого, подчеркнул Потайчук, Андрею необходимо показывать свой уровень. Кроме того, ему будет непросто заменить экс-вратаря минчан Алексея Колосова.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Киреев провел 24 матча, один из которых — на ноль. Его процент отраженных бросков в этих играх составил 91,58%.

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