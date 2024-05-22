Зеленский назвал причину нежелания приглашать Россию на саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла его сорвать. Об этом сообщает Reuters.

«Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели», — сказал Зеленский в интервью агентству, отметив, что повестка дня на мероприятии не может быть российской.

По словам украинского главы, целью саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен «всех на всех». Зеленский добавил, что Россия будет проинформирована о ней в дальнейшем.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что участие нейтральных стран в конференции по Украине в Швейцарии скажется на их отношениях с Россией.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что РФ не собирается обсуждать «с центра поля» идеи урегулирования конфликта на Украине, которых не знает. Он назвал предлагаемые Западом и Киевом формулы по Украине основанными «на хотелках». По его словам, если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Глава государства подчеркнул, что попытки навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.

Ранее в Совфеде назвали условие для переговоров России с Украиной.