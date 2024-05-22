В Москве заявили о блокировании ЕС счетов Россотрудничества и культурных центров РФ

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Евросоюз, не считаясь с дипломатическим иммунитетом, начал блокировать счета ведомства и российских культурных центров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Примакова, ЕС блокирует даже счета отделов по культуре посольств Российской Федерации, тем самым нарушая их дипломатический статус.

Глава Россотрудничества отметил, что еще до начала специальной военной операции (СВО) ведомство стало перебрасывать свои ресурсы из Европы в государства ближнего зарубежья. Примаков подчеркнул, что для России ее гуманитарное и культурное присутствие в странах постсоветского пространства, в частности, Армении, Казахстане, Киргизии гораздо важнее, чем в Евросоюзе.

До этого исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что ЕС рано или поздно должен будет вернуть РФ все украденные им активы.

Ранее стало известно, когда состоится первое изъятие доходов от активов РФ у европейских банков.