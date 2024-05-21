«Ответ на угрозы»: Россия начала учения по применению ядерного оружия Минобороны: в РФ начался первый этап учений по применению нестратегического ЯО

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в три этапа, на одном из них к мероприятиям присоединится Белоруссия. Владимир Путин назвал учения «плановой работой», Минобороны — «ответом на провокационные заявления и угрозы», а МИД РФ отметил, что они призваны остудить «горячие головы» в западных столицах».

В Южном военном округе (ЮВО) начался первый этап учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия, сообщило Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, на этом этапе личный состав ракетных соединений ЮВО отработает получение специальных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к ракетным пускам.

Личный состав авиации Воздушно-космических сил России в свою очередь отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также планируются вылеты в назначенные районы патрулирования.

Учения направлены на «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия» для защиты территориальной целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».

«Плановая работа»

О проведении учений стало известно 6 мая. В Минобороны РФ сообщили, что по поручению верховного главнокомандующего Вооруженных сил (ВС) РФ Владимира Путина начали подготовку к их проведению.

9 мая Путин прокомментировал проведение учений, заявив, что «ничего здесь необычного нет, это плановая работа».

Президент РФ также рассказал, что на одном из этапов учений к ним подключится Белоруссия:

«Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии [Александр Лукашенко] об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения».

Лукашенко в свою очередь также прокомментировал участие Белоруссии в учениях, отметив, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также необходимо учиться обращаться с ним. Это в том числе касается и ядерного оружия. При этом, как подчеркнул президент республики, для России и Белоруссии «это исключительно оружие сдерживания».

«Нам чужого не надо, России тем более», — заключил Лукашенко.

Остудить «горячие головы»

В российском министерстве иностранных дел также пояснили, ответом на какие провокационные заявления и угрозы стали учения.

«Речь идет прежде всего об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия террористическим акциям против России, осуществляемым киевским режимом с использованием передаваемого Западом все более продвинутого вооружения. <…> На этом фоне особо выделяем те версии американских ракет семейства ATACMS, которые с недавних пор поставляются Киеву и также способны поражать цели в глубине российской территории», — отметили в дипведомстве.

В министерстве также обратили внимание на слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины бить поставляемым ей оружием по территории России и заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке в зону боевых действий французских и других натовских контингентов.

«Эти и некоторые другие действия государств — членов Североатлантического блока фактически указывают на то, что они осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией в рамках реализации враждебного курса на нанесение нашей стране «стратегического поражения», — говорится в публикации.

В МИД выразили надежду, что учения «остудят «горячие головы» в западных столицах» и помогут им осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявил, что подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине.

Реакция Запада

На фоне подготовки к учениями в США заявили, что не видят поводов менять готовность своих ядерных сил.

«Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Президент Франции Эммануэль Макрон прямо не комментировал учения РФ, но отметил, что его страна не находится в состоянии войны «ни с Россией, ни с российском народом». Он также подчеркнул, что Франция не стремится к смене власти в РФ. При этом Макрон заявил, что страны ЕС готовы «поддерживать Украину столь долго, сколько потребуется».