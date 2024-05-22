Представительство РФ заявило, что ЕС рано или поздно придется вернуть украденные активы

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что ЕС рано или поздно должен будет вернуть РФ все украденные им активы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, последствия созданного Евросоюзом прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер для экономики стран еврозоны и инвестиционного климата. ЕС превратил воровство и махинации в инструмент своей внешней политики, тем самым открыв новую страницу в истории международных валютно-финансовых отношений.

В представительстве РФ подчеркнули, что Евросоюз рано или поздно будут вынужден вернуть России все украденное.

До этого центральные банки стран Европейского союза договорились передавать доходы от заблокированных финансовых активов России раз в два года. 90% доходов от активов будут идти в Европейский фонд мира, 10% — на программы Евросоюза по восстановлению и поддержке потенциала военной промышленности Украины.

Ранее в Германии поддержали план США по использованию доходов от активов России.