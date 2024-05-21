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Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

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РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена около 22:20 по мск.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские беспилотники атаковали Стародубский муниципальный округ в регионе.

17 мая брянский губернатор сообщал о нескольких ударах по селу Зерново со стороны ВСУ. Он отмечал, что обстрел Украина вела целенаправленно по мирным жителям. Не обошлось без летальных случаев, семье женщины, которую не удалось спасти, пообещали выплатить материальную помощь. Также сообщалось о работе спецслужб на местах, по которым велись обстрелы.

16 мая Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО сбили три самолета МиГ-29 ВСУ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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