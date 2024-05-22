США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики B-52

В рамках планового развертывания, четыре стратегических бомбардировщика B-52 были направлены из США в Великобританию. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

Он отметил, что эти четыре B-52 Stratofortress ВВС США начали выполнение задач по развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США на текущей неделе. По информации из пресс-релиза командования ВВС США в Европе и Африке, два из этих бомбардировщиков уже прибыли на авиабазу в Великобритании.

Райдер также подчеркнул, что американские летчики будут активно проводить тренировки с союзниками по НАТО и региональными партнерами, совершенствуя оперативное взаимодействие с ними.

23 февраля способный нести ядерное оружие бомбардировщик B-52 совершил аварийную посадку на авиационной базе Майнот в американском штате Северная Дакота. В ходе полета у самолета загорелся один из восьми имеющихся двигателей. Экипажу бомбардировщика удалось приземлиться, но при посадке было повреждено крыло самолета. После того, как летчики были эвакуированы, наземные службы потушили пожар.

Ранее в США захотели модернизировать устаревшую военную технику.