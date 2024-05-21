В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Вечером 21 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах в городе Запорожье. В тот момент на всей территории Запорожской области, подконтрольной Киеву, была объявлена воздушная тревога.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.