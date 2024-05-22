В одном из регионов Украины произошли взрывы

В Полтавской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Других подробностей нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Поздно вечером 21 мая в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В тот же день украинское издание «Страна.ua» сообщило о нескольких взрывах в городе Запорожье.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.