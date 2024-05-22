Вашингтон считают, что Москва запустила в космос противоспутниковый аппарат

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, в США полагают, что Россия выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты. Об этом пишет РИА Новости.

Райдер отметил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник. Он заверил, что армия будет продолжать наблюдать за российским аппаратом, который, по его словам, имеет характеристики, схожие с противоспутниковым вооружением, которое, как утверждается, было запущено на орбиту в период с 2019 по 2022 год.

Представитель Пентагона также отметил, что не известно, были ли какие-либо контакты между Россией и США по этому вопросу.

Ранее США обвинили РФ в сокрытии информации после вето в ООН по ядерному оружию в космосе.