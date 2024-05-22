Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский аналитик назвал условие для окончания сражения за Донбасс

Эксперт Меркурис: сражение за Донбасс закончится после взятия РФ Славянска

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмет под контроль город Славянск. Такое мнение он высказал в своем блоге на YouTube.

«Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс», — сказал аналитик.

По словам Меркуриса, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно в Харьковской области, непростая, поскольку российские войска достигли существенных результатов на этом участке.

15 мая глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на полях Исламского форума в Казани заявил журналистам о необходимости взять под контроль Красноармейск, Константиновку, Краматорск и Славянск. Он отметил, что российские военные передвигаются вперед в ДНР, грамотно выстраивают тактику продвижения и не дают украинским войскам закрепиться.

21 мая заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска не дадут Вооруженным силам Украины удержать Николаев, Одессу и Харьков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Север» продвигаются в глубь обороны ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами