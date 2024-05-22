Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмет под контроль город Славянск. Такое мнение он высказал в своем блоге на YouTube.

«Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина все еще контролирует в Донбассе. Ее падение приведет к завершению битвы за Донбасс», — сказал аналитик.

По словам Меркуриса, ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно в Харьковской области, непростая, поскольку российские войска достигли существенных результатов на этом участке.

15 мая глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на полях Исламского форума в Казани заявил журналистам о необходимости взять под контроль Красноармейск, Константиновку, Краматорск и Славянск. Он отметил, что российские военные передвигаются вперед в ДНР, грамотно выстраивают тактику продвижения и не дают украинским войскам закрепиться.

21 мая заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска не дадут Вооруженным силам Украины удержать Николаев, Одессу и Харьков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Север» продвигаются в глубь обороны ВСУ.