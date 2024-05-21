Назван фаворит в финале Восточной конференции Кубка Стэнли

Знаменитый отечественный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли (в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз») Сергей Немчинов высказался о предстоящем противостоянии в финале Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

«Панарин и Бобровский — друзья, играли вместе. Сейчас, на время полуфинальных игр Кубка Стэнли, они не будут друзьями. Здесь не один игрок будет решать, а командные действия. Конечно, роль вратаря важна, но и оборона, атака. В этой паре можно сказать, что «Рейнджерс» фаворит. Только за то, что они выиграли регулярный чемпионат», — цитирует Немчинова Legalbet.

При этом специалист отметил, что обе команды провели сильный сезон и уже по ходу плей-офф переиграли достаточно серьезных соперников.

В составе «Рейнджерс» выступают голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин, за «Флориду» играют вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. Немчинов отметил обоих голкиперов, подчеркнув, что важную роль в их успехах играет надежность защиты.

Ранее определились полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2024.