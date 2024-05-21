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Иран прощается с президентом Раиси

Российскую делегацию на церемонии прощания с Раиси возглавит Володин

Прощание с президентом Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими жертвами авиакатастрофы 19 мая проходит в Иране.

Памятные мероприятия продлятся несколько дней: 21 мая они состоялись в Тебризе и Куме. В Тебриз проститься с президентом приехали несколько тысяч иранцев, многие из них принесли цветы и портреты погибших. Траурная процессия растянулась на несколько километров. Затем тела самолетом доставили в Тегеран, где 22 мая состоится всеобщая поминальная молитва в столичной мечети. День объявлен выходным. Прощальную церемонию проведет лично духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, российскую делегацию на ней возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

23 мая с президентом Ирана простятся в провинции Южный Хорасан и в городе Бирдженд, после чего гроб доставят в родной город Раиси Мешхед. Там его похоронят в Мавзолее имама Резы.

Эбрахим Раиси погиб 19 мая. Вертолет, на борту которого, помимо президента Ирана, также находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан и другие чиновники, совершил жесткую посадку в горах недалеко от Азербайджана. Поисковая операция длилась больше 12 часов. 20 мая общество Красного Полумесяца, обнаружив место падения вертолета, сообщило, что все пассажиры и члены экипажа погибли. По данным СМИ, крушение произошло из-за технической неисправности, после этого борт полностью сгорел.

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