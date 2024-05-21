Под Калининградом капитальный ремонт привел к обрушению стены и фундамента дома

В Гвардейске Калининградской области во время капитального ремонта рухнули стена и фундамент жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, сегодня, 21 мая, во время проведения работ по капитальному ремонту в двухэтажном жилом доме на территории Гвардейска произошло частичное обрушение стен и фундамента. В доме расположены две квартиры, в том числе муниципальная. Проживающие в доме граждане эвакуированы», — сообщили в прокуратуре.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас прокуратура проводит проверку и контролирует соблюдение жилищных прав граждан, которые проживают в этом доме.

До этого в Петрозаводске часть стены дома обрушилась на припаркованный автомобиль.

На кадрах видно, что на припаркованный у подъезда универсал Audi падают крупные куски бетона и поднимается пыль.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина провалилась в дыру в полу рейсового автобуса.