Депутата Семигина сняли с поста в Госдуме. Он судился с ветераном СВО Судившегося с ветераном СВО депутата Семигина сняли с поста главы комитета ГД

Депутат от СРЗП Геннадий Семигин лишился поста главы комитета Госдумы по делам национальностей. В партии объяснили это ротацией. Ранее Семигин попал в скандал из-за публикации на сайте движения «Патриоты России», которое он возглавляет: в ней говорилось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских военных на поле боя. Сам Семигин назвал произошедшее взломом и диверсией, а после подал в суд на военкора и ветерана СВО Евгения Рассказова, обратившего внимание на эту публикацию.

Фракция «Справедливой России — За правду» в Госдуме сняла с должности главу комитета по делам национальностей депутата Геннадия Семигина, который судился с военкором и ветераном СВО Евгением Рассказовым. Об этом сообщила пресс-служба партии.

По словам лидера СРЗП Сергея Миронова, Семигина сняли с поста «в рамках ротации».

«Сегодня на заседании фракции… в рамках ротации, — вы знаете, что у нас есть квоты на комитеты, — в рамках ротации фракцией принято решение о освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Юрьевича Семигина», — заявил журналистам Миронов (цитата по РИА Новости).

На должность главы комитета фракция выдвинула Яну Лантратову, которая сейчас занимает должность зампреда комитета Госдумы по просвещению. Миронов надеется, что нижняя палата парламента поддержит это решение фракции.

Кроме этого, источник РИА Новости сообщил, что в партии обсуждается вопрос о снятии Семигина с поста сопредседателя. Ранее «Ведомости» также писали о том, что депутат может лишиться должности сопредседателя. По данным издания, партия хочет отказаться от института сопредседателей, этот вопрос начали обсуждать еще в конце 2023 года.

Скандал с публикацией об СВО

Геннадий Семигин стал сопредседателем СПРЗ после объединения партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» в 2021 году. Комитет по делам национальностей депутат возглавил в конце 2021-го.

В 2023 году Семигин попал в скандал после того, как на сайте общественного движения «Патриоты России», которое он возглавляет, появилась публикация, где говорилось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских военнослужащих на поле боя в зоне спецоперации. Глава комитета объяснил это взломом, заявив, что в отношении него была совершена диверсия и попытка дискредитировать как его личные взгляды, так и идеологию патриотизма в целом.

«Был взломан сайт Всероссийского общественного движения «Патриоты России». Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции. О злонамеренности этих действий говорит то, с какой скоростью новость обросла комментариями в телеграм-пространстве», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Семигин также заявил, что ни он, ни пресс-служба движения не имеют отношения к этой публикации. По его словам, он также незамедлительно обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться, кто стоит за этой провокацией.

На публикацию обратил внимание военкор и бывший участник СВО Евгений Рассказов, известный как «Топаз». Он счел слова Семигина о взломе отговоркой, так как публикацию удалили только спустя несколько дней, после того как она вызвала резонанс в соцсетях.

В феврале 2024 года депутат обратился в суд, требуя от Рассказова компенсацию в размере 6 млн руб. за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. «Топаз» объяснил иск «обидой» Семигина на то, что он «обратил внимание общественности на эту его публикацию».

В апреле суд частично удовлетворил иск главы комитета по делам национальности, присудив ему 500 тыс. руб. компенсации. После этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рекомендовал депутату отказаться от судебных разбирательств.

«В мой адрес поступают обращения граждан и представителей нашей партии. В своих письмах люди предлагают представителям фракции СРЗП отказаться от судебных разбирательств, и эту позицию я поддерживаю», — написал Миронов.