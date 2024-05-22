Бывший сотрудник СБУ рассказал о вербовке россиян для диверсий

Украинские колл-центры, промышляющие финансовыми мошенничествами, также работают по вербовке россиян, которые затем совершают диверсии. Об этом бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал в беседе с RTVI.

«Вербовка диверсантов — это работа одних и тех же колл-центров», — заявил он.

Как отметил бывший сотрудник украинских спецслужб, разница заключается только в финальном этапе «развода». Вместе с тем он обратил внимание, что среднестатистический человек подвержен влиянию. В таких колл-центрах работают профессионалы, которые знают все тонкости практической психологии и слабости жертвы, продолжил Прозоров.

«Они делают тысячи звонков в день, один клюнет — уже прекрасно», — отметил он.

Прозоров также заявил, что сотрудники СБУ осуществляют тщательный мониторинг социальных сетей россиян, особенно оппозиционно настроенных и паблики о политике, чтобы подбирать там потенциальных кандидатов в агенты.

«Видят, что человек высказывает негативное мнение, изучают его, и налаживают контакт с ни к чему не обязывающей переписки», — сказал он.

Прозоров добавил, что сотрудники СБУ постепенно вводят свою жертву в курс дела, шаг за шагом склоняют ее к сотрудничеству.

До этого в МИД России раскрыли подробности работы украинских колл-центров.

Ранее в Москве суд арестовал главу украинского мошеннического колл-центра.