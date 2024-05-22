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Назван лауреат Международной Букеровской премии

Эрпенбек получила Букеровскую премию по литературе за роман «Кайрос»

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The Booker Prize Foundation

Немецкая писательница Дженни Эрпенбек была удостоена престижной Международной Букеровской премии 2024 года за свой роман «Кайрос» («Kairos»), который написан на английском языке. Об этом стало известно в ходе церемонии вручения награды в Лондоне.

Председателем жюри этой престижной премии стала канадская писательница Элеанор Вактел. Трансляция церемонии доступна на сайте премии.

Лауреат получает приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно $63,5 тысячи). В соответствии с правилами, Эрпенбек обязана разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык — немецким поэтом Михаэлем Хофманном.

Перевод романа «Kairos» на английский язык привлек внимание в англоязычном литературном мире, однако в самой Германии книга не получила признания от основных литературных премий, таких как очень престижная премия Лейпцигской книжной ярмарки, литературная Премия имени Георга Бюхнера (Georg-Büchner-Preis) и Немецкая книжная премия. Она даже не попала в список номинантов.

По мнению автора, причина этого заключается в том, что в культурной сфере Германии до сих пор существуют различия, и западная Германия продолжает оказывать значительное влияние.

Дженни Эрпенбек родилась в 1967 году в ГДР и столкнулась с новой реальностью после падения Берлинской стены и перезда в ФРГ.

Ее книга «Kairos» затрагивает тему краха ГДР.

Ранее ирландский автор Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии по литературе 2023 года за свой роман «Песнь пророка».

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