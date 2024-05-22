Назван лауреат Международной Букеровской премии

Немецкая писательница Дженни Эрпенбек была удостоена престижной Международной Букеровской премии 2024 года за свой роман «Кайрос» («Kairos»), который написан на английском языке. Об этом стало известно в ходе церемонии вручения награды в Лондоне.

Председателем жюри этой престижной премии стала канадская писательница Элеанор Вактел. Трансляция церемонии доступна на сайте премии.

Лауреат получает приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно $63,5 тысячи). В соответствии с правилами, Эрпенбек обязана разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык — немецким поэтом Михаэлем Хофманном.

Перевод романа «Kairos» на английский язык привлек внимание в англоязычном литературном мире, однако в самой Германии книга не получила признания от основных литературных премий, таких как очень престижная премия Лейпцигской книжной ярмарки, литературная Премия имени Георга Бюхнера (Georg-Büchner-Preis) и Немецкая книжная премия. Она даже не попала в список номинантов.

По мнению автора, причина этого заключается в том, что в культурной сфере Германии до сих пор существуют различия, и западная Германия продолжает оказывать значительное влияние.

Дженни Эрпенбек родилась в 1967 году в ГДР и столкнулась с новой реальностью после падения Берлинской стены и перезда в ФРГ.

Ее книга «Kairos» затрагивает тему краха ГДР.

Ранее ирландский автор Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии по литературе 2023 года за свой роман «Песнь пророка».