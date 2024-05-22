Стало известно, какую должность Акинфеев может занять в ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о перспективах вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. В комментарии Legalbet он допустил, что в будущем Акинфеев сможет занять любую должность в армейском клубе.

«Я не слежу, делает ли Акинфеев ошибки. Понятно, что возраст потихоньку начинает сказываться, но не думаю, что у него сейчас есть что-то критичное. А для вратаря 38 — это нормальный возраст, может до 40 играть. Потом Акинфеев перейдет на другую должность. 99%, что он будет чуть ли не спортивным директором. Да вообще, кем захочет, тем и будет», — считает Зазулин.

Во вторник стало известно, что ЦСКА может подписать с голкипером новый двухлетний контракт. По мнению Зазулина, Акинфеев до сих пор находится в хорошей форме, и у клуба нет причин, чтобы не продлевать с ним соглашение. Он подчеркнул: сам вратарь должен понимать, что возрастные футболисты получают меньше игрового времени. Эксперт призвал Акинфеева не конфликтовать из-за этого с главным тренером, а помогать ему в работе с командой.

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