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Россиянин угнал машину скорой помощи из-за запрета ехать в больницу с любимой

В Екатеринбурге мужчина вызвал скорую и угнал машину медиков с любимой внутри

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который угнал карету скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел на Рижском переулке. По версии следствия, пьяный подсудимый обратился к медикам и сообщил, что его возлюбленной, которая накануне получила травму головы, нужна помощь.

Приехавшие на место специалисты сделали все необходимое, после чего решили госпитализировать пациентку. Мужчина хотел сопроводить партнершу в больницу, но ему не позволили.

Недовольство россиянина привело к ссоре с медиками. Во время конфликта мужчина достал предмет, похожий на пистолет. Затем он занял место водителя, проехал до остановки «Больница №24» и оставил машину на перекрестке Рижского переулка и Московской улицы.

Суд признал фигуранта процесса виновным и назначил ему 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Приговор в силу не вступил.

Ранее в Петербурге мужчина угнал такси и был пойман спустя три минуты.

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