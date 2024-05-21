Россиянин угнал машину скорой помощи из-за запрета ехать в больницу с любимой

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который угнал карету скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел на Рижском переулке. По версии следствия, пьяный подсудимый обратился к медикам и сообщил, что его возлюбленной, которая накануне получила травму головы, нужна помощь.

Приехавшие на место специалисты сделали все необходимое, после чего решили госпитализировать пациентку. Мужчина хотел сопроводить партнершу в больницу, но ему не позволили.

Недовольство россиянина привело к ссоре с медиками. Во время конфликта мужчина достал предмет, похожий на пистолет. Затем он занял место водителя, проехал до остановки «Больница №24» и оставил машину на перекрестке Рижского переулка и Московской улицы.

Суд признал фигуранта процесса виновным и назначил ему 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Приговор в силу не вступил.

Ранее в Петербурге мужчина угнал такси и был пойман спустя три минуты.