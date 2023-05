Как менялась певица Адель

5 мая британская певица Адель отмечает свой 35-й день рождения. Будущая знаменитость родилась в 1988 году в Тоттенхеме, на севере Лондона. Ее отец ушел из семьи, когда Адель было всего два года, и 20-летней матери пришлось воспитывать дочь одной. В возрасте четырех лет девочка начала петь, и пение стало ее любимым занятием.

В 16 лет Адель записала песню «Hometown Glory», которую посвятила Тоттенхему. Композиция стала саундтреком к сериалу Skins и попала в британские чарты. В октябре 2007 года Адель отправилась в свое первое британское турне и тогда же подписала контракт со студией XL Recordings.

Дебютный альбом Адель «19» сразу же после выхода занял первые строчки хит-парадов Великобритании и в итоге получил статус платинового. Второй альбом – «21», в который вошли хиты Rolling in the Deep, Take It All, Lovesong, Someone like You, – принес певице мировую известность.

Обладательница 16 премий «Грэмми», «Золотого глобуса», «Оскара» и ордена Британской империи признавалась, что переживания и отрицательные эмоции всегда вдохновляли ее. «Я не могу заниматься музыкой, когда счастлива. Если моя жизнь станет такой безоблачной, что не смогу писать, я сама все испорчу, лишь бы вернуть вдохновение», — говорила она в начале карьеры.

В 2011 журнал Rolling Stone Адель в список «Королевы поп-музыки», а в следующем году году певица записала саундтрек Skyfall для фильма о Джеймсе Бонде. Он удостоился премии «Золотой глобус» как лучшая песня, и получил «Оскар» как лучшая песня к фильму. Третий студийный альбом певицы «25» вышел в 2015 году, а четвертый — под названием «30» — в ноябре 2021 года. В 2023 году Rolling Stone поставил Адель на 22-е место в своем списке 200 величайших певцов всех времен.

Как менялась певица, — в фотогалерее «Газеты.Ru».