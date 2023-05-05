Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Как менялась певица Адель

5 мая британская певица Адель отмечает свой 35-й день рождения. Будущая знаменитость родилась в 1988 году в Тоттенхеме, на севере Лондона. Ее отец ушел из семьи, когда Адель было всего два года, и 20-летней матери пришлось воспитывать дочь одной. В возрасте четырех лет девочка начала петь, и пение стало ее любимым занятием.

В 16 лет Адель записала песню «Hometown Glory», которую посвятила Тоттенхему. Композиция стала саундтреком к сериалу Skins и попала в британские чарты. В октябре 2007 года Адель отправилась в свое первое британское турне и тогда же подписала контракт со студией XL Recordings.

Дебютный альбом Адель «19» сразу же после выхода занял первые строчки хит-парадов Великобритании и в итоге получил статус платинового. Второй альбом – «21», в который вошли хиты Rolling in the Deep, Take It All, Lovesong, Someone like You, – принес певице мировую известность.

Обладательница 16 премий «Грэмми», «Золотого глобуса», «Оскара» и ордена Британской империи признавалась, что переживания и отрицательные эмоции всегда вдохновляли ее. «Я не могу заниматься музыкой, когда счастлива. Если моя жизнь станет такой безоблачной, что не смогу писать, я сама все испорчу, лишь бы вернуть вдохновение», — говорила она в начале карьеры.

В 2011 журнал Rolling Stone Адель в список «Королевы поп-музыки», а в следующем году году певица записала саундтрек Skyfall для фильма о Джеймсе Бонде. Он удостоился премии «Золотой глобус» как лучшая песня, и получил «Оскар» как лучшая песня к фильму. Третий студийный альбом певицы «25» вышел в 2015 году, а четвертый — под названием «30» — в ноябре 2021 года. В 2023 году Rolling Stone поставил Адель на 22-е место в своем списке 200 величайших певцов всех времен.

Как менялась певица, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 436-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 436-й день
«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк». Как проходит саммит ПАЧЭС в Турции
Делегаты Украины и России подрались в кулуарах саммита ПАЧЭС в Турции
«Под маской боли в спине могут скрываться такие опасные заболевания, как инфаркт миокарда»
Невролог Шиндряева: обычно боль в спине вызвана спазмом одной или нескольких групп мышц
Baza: на территории НПЗ «Ильский» произошел новый взрыв после атаки украинского дрона
Суд не стал отправлять под арест беглого мэра Абушаева, участвующего в спецоперации
Постпред РФ Небензя заявил о необходимости сохранить ООН, несмотря ни на что
Белый дом: США дадут Израилю свободу действий при попытке Ирана получить ядерное оружие
Новости и материалы
Орбан заявил, что не верит в финансовую поддержку венгерских фермеров со стороны ЕК
Врач ЦСКА заявил, что у баскетболиста Шведа тяжелая травма
Автомобиль такси сбил двух человек на пешеходном переходе в Москве
Министры обороны Германии и Дании посетят тренировки украинских военных
В Сербии сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе и убийстве восьми человек
Shot: дроны ВСУ четырежды пытались атаковать село Азаровка в Брянской области
Нападающий «Флориды» Ткачак: нам повезло, что у нас есть Бобровский
Рецидивист напал на таксиста с ножом и был осужден на 16 лет колонии
Киллиан Мерфи признался, что до «Оппенгеймера» отчаялся сыграть главную роль у Нолана
Китайский гроссмейстер Лижэнь: не знаю, действительно ли я хотел стать чемпионом мира
European Heart Journal: разговоры по телефону 30 минут в неделю повышают риск гипертонии
В Бутово бетономешалка облила цементом фургон на дороге
Стоимость флагманского смартфона iPhone 14 Pro в России упала на 12%
Кристина Асмус рассказала, как чуть не покалечила Деревянко на съемках «Сансары»
Tanjug: МВД Сербии привлекло более 600 силовиков к поиску стрелявшего в Младеноваце
Топ-модель Кайя Гербер и Кейт Хадсон сыграют вместе в триллере «Оболочка»
В Крыму арестовали замруководителя кемеровской лаборатории Россельхознадзора
В Ленобласти школьный бухгалтер обманула учителей и украла почти 3 миллиона рублей
Все новости
«Свекровь попросила заплатить за проживание на ее даче»
Мать двоих детей из Подмосковья о том, как ей и ее детям испортили отдых на майских праздниках
СК задержал режиссера Беркович и драматурга Петрийчук за спектакль о примкнувших к исламистам россиянках
Им вменяют статью об оправдании терроризма
«Мощная военная сила»: нацразведка США оценила боевой потенциал России
Глава нацразведки Хейнс: применение Россией ядерного оружия маловероятно
Бельгия потратит €200 млн доходов с активов ЦБ РФ на помощь украинским беженцам и ВСУ
Премьер Бельгии объявил о намерении отстроить разрушенную Украину на замороженные деньги России
«Многие артисты, которых он одевал, не пришли». Как прошли похороны Вячеслава Зайцева
Кутюрье Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
ВЦИОМ: 65% россиян называют День Победы самым важным праздником пятый год подряд
ВЦИОМ выяснил мнение россиян по поводу причин военной катастрофы 1941 года
Зверев, Бабкина, Киркоров: кто пришел проститься с модельером Зайцевым
«Все страхи Бо»: плюсы и минусы гротескного драмеди с тревожным Хоакином Фениксом
Рецензия на фильм Ари Астера «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом
«Механизм не работает». Москва и Дели не смогли договориться о торговле в рупиях
Reuters: Россия и Индия приостановили переговоры о торговле в рупиях
Песков заявил, что за атакой беспилотников на Кремль стоят США
По его словам, Москва оставляет за собой право на ответные меры
Производитель клея «Момент» продал бизнес и ушел из России
Производитель Fa, Persil, «Пемолюкса» и клея «Момент» продал активы в России
Все ближе к «дате икс». Чем грозит США дефолт по госдолгу
Белый дом: дефолт в США может привести к сокращению ВВП на 6%
«Готов рискнуть жизнью ради каждого кадра». Интервью с Джеки Чаном
Джеки Чан рассказал о съемках в фильме «Кунг-фу жеребец»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях