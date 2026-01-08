Размер шрифта
В Забайкальском крае рысь целый день просидела на крыше дома

Chita.Ru: рысь забралась на крышу дома в Урульге в Забайкальском крае
Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы»

Рысь забралась на крышу дома в селе Урульга, расположенном в Карымском районе Забайкальского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы».

Как рассказала местная жительница, хищник сидит на крыше уже целый день. И хотя дом нежилой, женщина переживает, что от рыси могут попытаться избавиться.

«Люди обращались в МЧС и полицию, но за весь день, по их словам, никто так и не приехал», — отмечается в публикации.

11 ноября издание Chita.Ru сообщило, что рысь поселилась во дворе частного жилого дома в Оловяннинском районе Забайкальского края. При этом животное стало регулярно гулять вблизи других жилых домов.

По словам одной из местных жительниц, люди не пугают хищника. Рысь ест пищевые отходы и остатки после забоя скота, свободно расхаживает по огородам и даже забирается на подоконники.

В районной администрации выразили уверенность, что животное остается вблизи жилых домов из-за доступной пищи. Помимо поедания отходов, хищник охотится на кур. В министерстве природы заявили, что отлов диких животных в границах населенных пунктов не входит в компетенцию охотоведов, и рекомендовали людям обращаться в полицию или по единому номеру 112.

Ранее в Забайкальском крае собаки загнали рысь на опору линии электропередачи.

