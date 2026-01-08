Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Днепропетровской области произошел выброс на коксохимическом заводе

«Страна.ua»: на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошел выброс
president.gov.ua

В Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области Украины, произошел выброс на коксохимическом заводе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Очевидцы рассказали, что в Металлургическом районе города чувствуется едкий запах. В компании «Арселор» сообщили, что перебои с электроэнергией привели к частичной остановке работы предприятия.

8 января глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ударов по энергетическим объектам 29,3 тысяч абонентов были аварийно отключены от электроэнергии. По его словам, эта атака стала одной из крупнейших с начала конфликта на Украине. Вилкул добавил, что «очень сложной» остается ситуация со светом в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов.

До этого в минэнерго Украины сообщили, что две области почти полностью остались без электричества. В ведомстве уточнили, что речь идет о Днепропетровской области, а также подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее жителей Киева призвали зарядить пауэрбанки и запастись водой из-за морозов и обстрелов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580177_rnd_7",
    "video_id": "record::662abd7a-6fdd-4ccd-a6d1-af35f9575847"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+