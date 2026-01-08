В Днепропетровской области произошел выброс на коксохимическом заводе

В Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области Украины, произошел выброс на коксохимическом заводе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Очевидцы рассказали, что в Металлургическом районе города чувствуется едкий запах. В компании «Арселор» сообщили, что перебои с электроэнергией привели к частичной остановке работы предприятия.

8 января глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ударов по энергетическим объектам 29,3 тысяч абонентов были аварийно отключены от электроэнергии. По его словам, эта атака стала одной из крупнейших с начала конфликта на Украине. Вилкул добавил, что «очень сложной» остается ситуация со светом в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов.

До этого в минэнерго Украины сообщили, что две области почти полностью остались без электричества. В ведомстве уточнили, что речь идет о Днепропетровской области, а также подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее жителей Киева призвали зарядить пауэрбанки и запастись водой из-за морозов и обстрелов.