Над Россией за ночь сбили 66 дронов ВСУ. Военная операция, день 1415-й

Ростех: в российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны 12-го калибра IGLA 100.
Ракетная опасность в Краснодарском крае отменена, объявили в МЧС России.
🔴 Минобороны РФ: С 7:00 до 9:00 над территорией Краснодарского края средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
The Times: Великобритания и Франция после заверения конфликта могут отправить на Украину суммарно до 15 тысяч военнослужащих, что существенно ниже, чем «коалиция желающих» планировала ранее.
🔴 Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщили в МЧС России.
В ночь на 8 января контролируемые Киевом территории Днепропетровской и Запорожской областей оказались почти полностью обесточены из-за повреждения энергетических объектов, сообщила компания «Укрэнерго».
В хуторе Трудобеликовский Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали на частный дом, сообщили в оперативном штабе региона. Никто не пострадал.
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил разработку новых антироссийских санкций. По словам политика, конгресс может рассмотреть соответствующий законопроект уже на следующей неделе.
🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 66 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Из них:
▪️ 14 — над территорией Республики Крым;
▪️ 13 — над акваторией Азовского моря;
▪️ 12 — над акваторией Черного моря;
▪️ 11 — над территорией Краснодарского края;
▪️ 6 — над территорией Ростовской области;
▪️ 5 — над территорией Орловской области;
▪️ 2 — над территорией Курской области;
▪️ 2 — над территорией Волгоградской области;
▪️ 1 — над территорией Брянской области.
Сегодня 1415-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.