Политика

Над Россией за ночь сбили 66 дронов ВСУ. Военная операция, день 1415-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1415-й день
Efrem Lukatsky/AP

Армия России за ночь сбила 66 беспилотников ВСУ, больше всего — над Крымом и Кубанью. Дональд Трамп одобрил разработку новых антироссийских санкций, заявили в сенате США. Обломки украинского дрона упали на дом в Краснодарском крае. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

09:26

Ростех: в российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны 12-го калибра IGLA 100.

09:06

Ракетная опасность в Краснодарском крае отменена, объявили в МЧС России.

09:03

🔴 Минобороны РФ: С 7:00 до 9:00 над территорией Краснодарского края средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

09:01

The Times: Великобритания и Франция после заверения конфликта могут отправить на Украину суммарно до 15 тысяч военнослужащих, что существенно ниже, чем «коалиция желающих» планировала ранее.

08:47

🔴 Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщили в МЧС России.

08:29

В ночь на 8 января контролируемые Киевом территории Днепропетровской и Запорожской областей оказались почти полностью обесточены из-за повреждения энергетических объектов, сообщила компания «Укрэнерго».

08:14

В хуторе Трудобеликовский Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали на частный дом, сообщили в оперативном штабе региона. Никто не пострадал.

08:07

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил разработку новых антироссийских санкций. По словам политика, конгресс может рассмотреть соответствующий законопроект уже на следующей неделе.

08:03

🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 66 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Из них:

▪️ 14 — над территорией Республики Крым;
▪️ 13 — над акваторией Азовского моря;
▪️ 12 — над акваторией Черного моря;
▪️ 11 — над территорией Краснодарского края;
▪️ 6 — над территорией Ростовской области;
▪️ 5 — над территорией Орловской области;
▪️ 2 — над территорией Курской области;
▪️ 2 — над территорией Волгоградской области;
▪️ 1 — над территорией Брянской области.

08:01

Сегодня 1415-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
