Над Россией за ночь сбили 66 дронов ВСУ. Военная операция, день 1415-й

08:03

🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 66 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Из них:

▪️ 14 — над территорией Республики Крым;

▪️ 13 — над акваторией Азовского моря;

▪️ 12 — над акваторией Черного моря;

▪️ 11 — над территорией Краснодарского края;

▪️ 6 — над территорией Ростовской области;

▪️ 5 — над территорией Орловской области;

▪️ 2 — над территорией Курской области;

▪️ 2 — над территорией Волгоградской области;

▪️ 1 — над территорией Брянской области.