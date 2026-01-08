Размер шрифта
Новости. Общество

Сахалинец проснулся от ударов ножом со стороны собутыльника

На Сахалине мужчина проснулся от ударов ножом со стороны собутыльника
СУ СК России по Сахалинской области

На Сахалине 38-летний мужчина проснулся из-за ударов ножом со стороны 58-летнего собутыльника. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 2 января в квартире на улице Пудова города Анива, где двое мужчин вместе распивали спиртное — между ними возникла ссора. Когда один из них уснул, то второй взял нож и дважды ударил оппонента ножом. Один удар пришелся в область шеи, а второй — в правое предплечье.

Завершить задуманное агрессору помешало активное сопротивление раненого. После случившегося потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее мужчина устроил поножовщину в Петербурге из-за того, что ему не дали спать в парадной.

