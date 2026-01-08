Сахалинец проснулся от ударов ножом со стороны собутыльника

На Сахалине мужчина проснулся от ударов ножом со стороны собутыльника

На Сахалине 38-летний мужчина проснулся из-за ударов ножом со стороны 58-летнего собутыльника. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 2 января в квартире на улице Пудова города Анива, где двое мужчин вместе распивали спиртное — между ними возникла ссора. Когда один из них уснул, то второй взял нож и дважды ударил оппонента ножом. Один удар пришелся в область шеи, а второй — в правое предплечье.

Завершить задуманное агрессору помешало активное сопротивление раненого. После случившегося потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее мужчина устроил поножовщину в Петербурге из-за того, что ему не дали спать в парадной.