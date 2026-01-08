Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Краснодарец «задекларировал» у мошенников более 2 млн рублей

В Краснодаре мужчина обогатил мошенников более, чем на 2 млн рублей
Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре 68-летний мужчина лишился крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Все началось с того, что пенсионеру позвонил «сотрудник службы доставки». Аферист сообщил о прибытии посылки и запросил у мужчины код из СМС для ее «подтверждения». Вскоре после этого горожанин получил уведомление о якобы взломе его личного кабинета на «Госуслугах».

После этого с мужчиной связался лжеправоохранитель, который подтвердил утечку данных и напугал пенсионера некими «последствиями». Затем горожанину позвонил «сотрудник Центробанка» — он убедил жертву, что для защиты сбережений якобы необходимо срочно «задекларировать» их, передав наличные курьеру.

Поверив преступникам, краснодарец отдал прибывшему криминальному курьеру все свои накопления в размере 2,1 млн рублей. После этого связь с мошенниками прервалась. Пенсионер обратился в полицию, когда осознал, что его обманули.

Ранее российская пенсионерка лишилась 3,6 млн рублей, опасаясь поджога дома.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580105_rnd_8",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+