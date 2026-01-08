Краснодарец «задекларировал» у мошенников более 2 млн рублей

В Краснодаре мужчина обогатил мошенников более, чем на 2 млн рублей

В Краснодаре 68-летний мужчина лишился крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Все началось с того, что пенсионеру позвонил «сотрудник службы доставки». Аферист сообщил о прибытии посылки и запросил у мужчины код из СМС для ее «подтверждения». Вскоре после этого горожанин получил уведомление о якобы взломе его личного кабинета на «Госуслугах».

После этого с мужчиной связался лжеправоохранитель, который подтвердил утечку данных и напугал пенсионера некими «последствиями». Затем горожанину позвонил «сотрудник Центробанка» — он убедил жертву, что для защиты сбережений якобы необходимо срочно «задекларировать» их, передав наличные курьеру.

Поверив преступникам, краснодарец отдал прибывшему криминальному курьеру все свои накопления в размере 2,1 млн рублей. После этого связь с мошенниками прервалась. Пенсионер обратился в полицию, когда осознал, что его обманули.

