«Хищные замыслы». МИД России назвал грубейшим нарушением захват танкера «Маринера»

Соединенным Штатам необходимо немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера «Маринера», заявил МИД России. Ведомство назвало захват судна грубейшим нарушением правовых норм и обратило внимание на готовность Вашингтона к «генерированию острых международных кризисных ситуаций». Тем временем в ООН призвали к недопущению эскалации. Однако в Госдуме считают, что Россия должна дать США военный ответ — выпустить торпеды и потопить пару американских катеров.

Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность в связи с захватом Соединенными Штатами нефтяного танкера «Маринера» и призвало прекратить незаконные действия в отношении судна, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что Россия выражала официальный протест Соединенным Штатам в связи с преследованием танкера кораблем Береговой охраны США. Кроме того, американские власти неоднократно, в том числе по официальным каналам, располагали достоверными сведениями о российской принадлежности судна и его гражданском статусе.

МИД России обратил внимание, что высадку американских военных на мирное судно, его захват и пленение экипажа «невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства».

Также министерство потребовало обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа россиянами и не препятствовать их возвращению на родину.

«Сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям», — отметил МИД России.

Москва допустила, что результатом инцидента с «Маринерой» могут стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также снижение «порога применения силы» против мирного судоходства. Кроме того, другие страны могут «вдохновиться» примером США с «Маринерой», в частности Великобритания.

« Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании . В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», — отмечается в заявлении.

Накануне в Северной Атлантике американские военнослужащие задержали судно M/V Bella 1 («Маринера»), им оказали помощь британские коллеги. Судно под российским флагом следовало в сторону Мурманска и находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы.

По информации украинских СМИ, экипаж судна состоит из 28 человек: 20 из них украинцы, шестеро, в том числе капитан, граждане Грузии, еще двое — россияне. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа.

Какой ответ должна дать Россия?

Правоохранительные действия в океанах и морях должны предприниматься в соответствии с международным правом, чтобы обеспечить безопасность и защищенность судоходства, отреагировал на инцидент представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы хотели бы видеть недопущение какой-либо дальнейшей эскалации», — сказал он на брифинге для журналистов.

Однако России необходимо дать военный ответ на захват Соединенными Штатами танкера, поскольку дипломатические средства «уже не годятся», считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Отвечать, на мой взгляд, нужно соответствующим образом — вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые не только что-то слишком далеко отошли от обеих Америк, но и совершенно перепутали берега. Дипломатические средства здесь уже не годятся — только быстрая и однозначная военно-морская реакция», — сказал он «Газете.Ru».

Парламентарий обратил внимание, что захват судна можно квалифицировать «как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря — полноценное военное вторжение в Россию». При этом военная доктрина РФ предполагает использование ядерного оружия, напомнил он.

« Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны <...> думаю, США, которые находятся в своеобразной эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу», — добавил Журавлев в беседе с изданием «Подъем».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с «Газетой.Ru» назвал захват танкера «пиратством XXI века». Он заметил, что США все больше действуют по «праву силы», игнорируя «силу права».

«МИД России потребовал гуманного отношения к членам экипажа — гражданам РФ. Все права и свободы наших сограждан должны быть соблюдены», — резюмировал Слуцкий.