Новости политики

На Западе сообщили о визите Дмитриева в Париж

Le Monde сообщила, что Дмитриева видели в Париже
Алексей Никольский/РИА Новости

Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева видели в Париже. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

«По словам хорошо осведомленного источника, он [Дмитриев] был замечен на улице Фобур-Сент-Оноре», — пишет издание.

По словам журналистов, Дмитриева видели в столице Франции 7 января.

За день до этого в Париже прошла встреча лидеров стран «коалиции желающих». В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Лидеры коалиции приняли парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако не обозначили в ней конкретные обязательства стран-союзников. Как уточнил польский премьер Дональд Туск, общая позиция, которая прояснит участие США в проекте, будет готова до конца января.

В свою очередь Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием на Украине.

Ранее Дмитриев призвал европейские страны обнародовать данные об оборонных доходах.

