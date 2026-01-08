Осужденного в РФ француза Винатье обменяли на российского баскетболиста Касаткина

Французский политолог Лоран Винатье (признан в РФ иностранным агентом), осужденный в России по уголовному делу, обменян на российского баскетболиста Данила Касаткина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Обмен прошел 8 января. Даниил Касаткин был экстрадирован из Франции, где его задерживали по требованию американских властей. В обмен на него в Россию был передан гражданин Винатье, ранее осужденный российским судом и помилованный указом президента России для проведения этой процедуры.

«8 января 2026 года возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти. Д. Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье Лорана Клода Жана-Луи, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога», осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера», — отметили в ФСБ.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о контактах между Россией и Францией по делу Винатье.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что впервые слышит о деле Лорана Винатье. Тогда глава государства обещал «обязательно узнать» об этом деле.

Ранее российского журналиста нашли во Франции без признаков жизни.