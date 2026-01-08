В Новгородской области сотни человек остаются без света из-за снегопада

В Новгородской области 527 человек остаются без электричества из-за снегопада

В пяти округах Новгородской области более 500 человек остаются без электроснабжения. Об этом сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В Крестецком, Демянском, Валдайском, Маревском и Парфинском округах 527 жителей остаются на резервных источниках питания в связи с отключением электроэнергии. Из них большинство проживают в Крестецком округе», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, бригады энергетиков продолжают аварийно-восстановительные работы.

30 декабря губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил о введении режима повышенной готовности в регионе в связи с нарушением электроснабжения после сильных снегопадов.

На тот момент без электричества оставался 321 населенный пункт в 11 округах, в которых проживают 4 522 человека, а также 7 социально значимых объектов. Для проведения аварийно-восстановительных работ были задействованы 51 бригада — 203 человека и 57 единиц техники, уточнил Дронов.

Ранее в Новгородской области организовали бесплатную раздачу топлива жителям.