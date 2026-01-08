Размер шрифта
Дальнобойщик увернулся от летящей навстречу неуправляемой фуры и попал на видео

На трассе «Волга» дальнобойщик увернулся от неуправляемой фуры и попал на видео 
На трассе М-7 «Волга» водитель большегрузного автомобиля смог увернуться от едущей навстречу неуправляемой фуры. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Дальнобойщики».

«И снова рубрика с трассы М-7, прошел более 150 км, не увидел ни одного дорожника», — отмечается в публикации.

На кадрах с видеорегистратора, установленного в кабине, видно, что середина дорожного полотна и обочины покрыты толстым слоем снега. Навстречу автомобилю с камерой по центру проезжей части на высокой скорости движется неуправляемый грузовик, тягач которого развернуло и прижало к полуприцепу.

Водитель грузовика с регистратором смог плавно сместиться к обочине и избежать столкновения, как и возможного падения в кювет. Водитель продолжил путь.

Ранее грузовик и внедорожник столкнулись и сгорели на трассе в Иркутской области.
 
