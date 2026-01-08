Европейским сторонникам войны нужно раскрыть информацию об оборонных доходах. Об этом заявил в социальной сети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Комментируя статью Politico о том, что Евросоюз рассматривает возможность отправки войск в Гренландию в случае поступления соответствующего запроса от Дании из-за действий США, Дмитриев обратил внимание на внезапную готовность европейских «поджигателей войны» размещать войска «направо и налево».

«Возможно, им следует раскрыть информацию о своей доле участия в оборонных подрядчиках ЕС и получении прибыли от них», — написал он.

8 января издание Politico написало со ссылкой на представителя немецкого правительства, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских вооруженных сил на Гренландию.

6 декабря Дмитриев назвал честной новую стратегию нацбезопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике. Так он прокомментировал пост газеты The Wall Street Journal, в котором утверждается, что документ шокировал европейские страны тем, что они описаны в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», которые уступили свой суверенитет Европейскому союзу.

Ранее Дмитриев призвал поджигателей войны покаяться.