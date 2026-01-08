Размер шрифта
Дмитриев призвал европейские страны обнародовать данные об оборонных доходах

Дмитриев призвал сторонников войны раскрыть информацию об оборонных доходах
Европейским сторонникам войны нужно раскрыть информацию об оборонных доходах. Об этом заявил в социальной сети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Комментируя статью Politico о том, что Евросоюз рассматривает возможность отправки войск в Гренландию в случае поступления соответствующего запроса от Дании из-за действий США, Дмитриев обратил внимание на внезапную готовность европейских «поджигателей войны» размещать войска «направо и налево».

«Возможно, им следует раскрыть информацию о своей доле участия в оборонных подрядчиках ЕС и получении прибыли от них», — написал он.

8 января издание Politico написало со ссылкой на представителя немецкого правительства, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских вооруженных сил на Гренландию.

6 декабря Дмитриев назвал честной новую стратегию нацбезопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике. Так он прокомментировал пост газеты The Wall Street Journal, в котором утверждается, что документ шокировал европейские страны тем, что они описаны в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», которые уступили свой суверенитет Европейскому союзу.

Ранее Дмитриев призвал поджигателей войны покаяться.

