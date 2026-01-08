«Властелин Венесуэлы». Трамп раскрыл, как долго США будут управлять республикой и зачем

США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он сказал, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет. При этом Трамп заверил, что США смогут оперативно восстановить ее экономику. Тем временем американские нефтяные компании потребовали от властей США серьезных гарантий перед масштабными инвестициями в Венесуэлу.

Соединенные Штаты планируют управлять Венесуэлой годами, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times (NYT).

«Только время покажет <…> Я бы сказал, гораздо дольше», — ответил он на вопрос журналистов, которые поинтересовались, будут ли США оставаться «политическим властелином Венесуэлы» более года.

Трамп сообщил, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может потребоваться несколько лет. Однако США смогут довольно быстро восстановить ее экономику , считает он.

«Мы будем использовать нефть и будем забирать нефть. Мы снижаем цены на нефть и будем давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что уже начал приносить Соединенным Штатам доход, «забирая нефть». США получат от 30 до 50 млн баррелей тяжелой венесуэльской нефти, напомнил он.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) подтвердили, что администрация Трампа разрабатывает план по установлению контроля над нефтяной промышленностью Венесуэлы «на годы вперед». По мнению главы Белого дома, его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в $50 за баррель.

В беседе с NYT Трамп уточнил, что лично следил за подготовкой сил для операции в Венесуэле , вплоть до создания полноразмерной копии дома президента республики Николаса Мадуро на военном объекте в Кентукки. Глава Белого дома признался, что опасался провала военной операции в Венесуэле, подобного «катастрофе» экс-президента США Джимми Картера в Иране в 1980 году, которая «разрушила его администрацию» (Речь идет о провальной операции «Орлиный коготь» Вооруженных сил США по спасению более 50 заложников из американского посольства в Тегеране 24 апреля 1980 года. Спецназ США потерял несколько вертолетов, освободить заложников удалось только в начале 1981-го после переговоров). Он также добавил, что хотел бы в будущем посетить Венесуэлу, когда «это станет безопасно».

При этом Трамп оставил без ответа вопрос журналистов о том, почему он признал вице-президента Делси Родригес новым лидером Венесуэлы, вместо того чтобы поддержать лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, которая в октябре прошлого года получила Нобелевскую премию мира. Он уточнил, что госсекретарь Марко Рубио «постоянно разговаривает» с Родригес. Также глава Белого дома не дал никаких обещаний относительно того, когда в Венесуэле проведут выборы.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. В результате операции американские военные захватили президента республики Николаса Мадуро и его супругу. Трамп заявил, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США. Мадуро предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

5 января в США состоялось первое заседание по делу Мадуро. Он заявил, что невиновен, и назвал себя честным человеком.

Принуждение к партнерству

Венесуэла на деньги, полученные от продажи нефти, будет закупать продукцию только американского производства, заявил Трамп в социальной сети Truth Social.

«Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти», — написал он.

Речь идет, в частности, об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах, оборудовании для энергосистемы.

«Другими словами, Венесуэла обязуется вести дела с США как с основным торговым партнером», — подчеркнул глава Белого дома и назвал решение Каракаса «мудрым выбором».

Тем временем американские нефтяные компании потребовали от властей США серьезных юридических и финансовых гарантий перед масштабными инвестициями в Венесуэлу. По информации Financial Times, руководители компаний предупреждают, что изменение политики и низкие цены на нефть делают крупные инвестиции небезопасными без государственной поддержки .

9 января Трамп встретится в Белом доме с руководителями нефтяных компаний для обсуждения ситуации в Венесуэле, пишет Associated Press. На встрече в Белом доме будут присутствовать представители Exxon, Chevron и ConocoPhillips. По данным WSJ, власти США ведут обсуждения с руководителями нефтяных компаний, добиваясь от них идей, как начать зарабатывать на венесуэльской нефти.