Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Журналисты нашли в файлах Эпштейна упоминания о несовершеннолетних россиянках

Baza: в файлах Эпштейна упоминаются русские дети
House Oversight Committee Democrats/Reuters

Несовершеннолетние русские девочки упоминаются в рассекреченных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, в опубликованной министерством юстиции США стенограмме свидетель заявил, что Эпштейн приводил на одну из вечеринок на своей яхте 15-летнюю россиянку. Кроме того, в ходе допроса ближайшей соратницы финансиста Гислейн Максвелл следователь сослался на записку, датированную 1 июня 2006 года и адресованную Эпштейну.

«У него есть учительница для тебя, чтобы научить тебя говорить по-русски. Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно получить сегодня, если позвонишь», — отмечалось в записке.

Максвелл ответила отрицательно на вопросы о том, была ли она знакома с россиянкой, приходила ли та в дом Эпштейна и имела ли несовершеннолетняя иностранка какие-либо интимные контакты с финансистом.

Судя по опубликованным 20 декабря файлам, Эпштейн вместе с Максвелл трижды посещал Россию в 2002–2003 годах, а в период с 2008 по 2012 год финансист неоднократно переводил деньги россиянкам на счета банков РФ.

Эпштейн был дважды осужден — в 2008 и 2019 годах. В первом случае — за изнасилование 14-летней девочки и вовлечение в проституцию 36 девочек младше 16 лет. Во втором случае — за торговлю детьми. В США считают, что власти страны скрывают от общественности список клиентов финансиста, которые участвовали в его закрытых вечеринках, где могли удовлетворить свои наклонности к педофилии. В августе 2019 года Эпштейна нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп поздравил с Рождеством «подонков, которые любили Эпштейна».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579541_rnd_2",
    "video_id": "record::a5200098-4eb1-4320-82b8-9d3cc8bdb9f2"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+