Журналисты нашли в файлах Эпштейна упоминания о несовершеннолетних россиянках

Несовершеннолетние русские девочки упоминаются в рассекреченных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, в опубликованной министерством юстиции США стенограмме свидетель заявил, что Эпштейн приводил на одну из вечеринок на своей яхте 15-летнюю россиянку. Кроме того, в ходе допроса ближайшей соратницы финансиста Гислейн Максвелл следователь сослался на записку, датированную 1 июня 2006 года и адресованную Эпштейну.

«У него есть учительница для тебя, чтобы научить тебя говорить по-русски. Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно получить сегодня, если позвонишь», — отмечалось в записке.

Максвелл ответила отрицательно на вопросы о том, была ли она знакома с россиянкой, приходила ли та в дом Эпштейна и имела ли несовершеннолетняя иностранка какие-либо интимные контакты с финансистом.

Судя по опубликованным 20 декабря файлам, Эпштейн вместе с Максвелл трижды посещал Россию в 2002–2003 годах, а в период с 2008 по 2012 год финансист неоднократно переводил деньги россиянкам на счета банков РФ.

Эпштейн был дважды осужден — в 2008 и 2019 годах. В первом случае — за изнасилование 14-летней девочки и вовлечение в проституцию 36 девочек младше 16 лет. Во втором случае — за торговлю детьми. В США считают, что власти страны скрывают от общественности список клиентов финансиста, которые участвовали в его закрытых вечеринках, где могли удовлетворить свои наклонности к педофилии. В августе 2019 года Эпштейна нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп поздравил с Рождеством «подонков, которые любили Эпштейна».