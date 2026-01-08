В Германии назвали условие для развертывания многонациональных сил на Украине

Мерц: развернуть иностранные войска на Украине нельзя без согласия России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) заявил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

«Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И все это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», — пояснил Мерц.

8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что размещение на Украине иностранных подразделений и военных объектов будет квалифицироваться как интервенция, несущая угрозу РФ и другим странам Европы.

Она уточнила, что иностранные военные объекты и подразделения будут рассматриваться как законные цели.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.