Лариса Долина окончательно переехала из квартиры в Хамовниках

Юрий Кочетков/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина окончательно переехала из своей спорной квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам адвоката новой хозяйки квартиры Полины Лурье, сторона покупательницы пригласила артистку и ее представителей 9 января на передачу ключей.

Однако, уточняет сторона Лурье, встреча под вопросом, поскольку Долина могла уехать за пределы России. Свои вещи новая хозяйка в квартиру пока не завезла.

В последние три дня возле дома в Хамовниках не было грузовых машин и работников, выносящих вещи певицы. В последний раз их там видели 5 января, когда пожитки Долиной увозили сразу на трех грузовых машинах.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Адвокат Долиной Мария Пухова сообщала, что певица не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении из квартиры в Хамовниках.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вероника Степанова нашла неожиданное решение в деле Долиной.

