В Европарламенте обсуждают заморозку торговой сделки с США

Politico: в Европарламенте обсуждают заморозку торговой сделки с США
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Депутаты Европарламента обсуждают возможность приостановки ратификации нового торгового соглашения с США из-за невыполнения Вашингтоном его условий. Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу комитета Европарламента (ЕП) по международной торговле Бернда Ланге.

По данным издания, уже через три недели после подписания соглашения в июле 2025 года США в одностороннем порядке повысили пошлины на сталь и алюминий с 15% до 20%. Это противоречит духу договоренностей, согласно которым данные пошлины должны обсуждаться и поэтапно снижаться, считают евродепутаты.

«Пока это не будет исправлено, я не вижу причин соглашаться на нулевые пошлины на всю промышленную и сельскохозяйственную продукцию США», — заявил Ланге.

Соглашение между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, заключенное в июле 2025 года, устанавливало пошлины в 15% на почти весь экспорт из ЕС в США. Взамен Евросоюз обязался закупать американские энергоносители на $750 млрд, а также инвестировать в экономику США $600 млрд.

В ноябре агентство Bloomberg писало, что Евросоюз планирует предложить Соединенным Штатам план реализации следующего этапа достигнутого летом торгового соглашения.

Ранее СМИ сообщили о разладе между западными странами. 

