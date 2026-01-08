«Лучшие времена уже не настанут»: стоит ли менять автомобиль в 2026 году

Автоэксперт Мосеев: ситуация с ценами на машины не улучшится в ближайшие 2 года

В 2026 году россиян ожидает рост цен на новые автомобили, сокращение предложения на подержанные и трудности с получением автокредитов. При острой необходимости сменить автомобиль на этом фоне лучше не откладывать покупку, советуют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По их словам, даже если ушедшие автоконцерны вернутся в Россию, низких цен на их продукцию уже не будет.

Наступивший 2026 год для россиян, которые хотят обновить автомобиль, будет еще хуже ушедшего, рассказали «Газете.Ru» участники рынка и эксперты. В этом году цены будут расти существенными темпами, а если геополитическая обстановка изменится и часть ушедших из России брендов вернется, то и дисконтов ожидать не придется, убежден экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Даже если предположить, что к 2027 году наступит мир и спокойствие, санкции снимут и какие-то бренды вернутся, цена будет совершенно другой. Стоимость иномарок, которую сейчас отражает параллельный импорт, — это и есть примерно тот уровень, который будет у западных и восточных дистрибьюторов, когда они вернутся.

Если кто-то рассчитывает, что Solaris будет стоить 1 млн рублей — этого уже не случится, он будет стоить нынешние 2,5 млн рублей», — заявил Мосеев «Газете.Ru».

При этом он подчеркнул, что и в 2027 году по сравнению с 2026-м ничего принципиально не изменится и лучше не станет . Ставка кредитования на новые автомобили сейчас вполне привлекательна, поскольку она субсидируется автопроизводителями, напомнил эксперт. При этом кредиты на подержанные автомобили дороже, они напрямую зависят от ключевой ставки Центробанка.

Кредиты не дешевеют

«Кредит на автомобили с пробегом станет дешевле, но не в первом полугодии: первое полугодие будет находиться под инфляционным давлением в связи с повышением НДС, налоговой нагрузки и утилизационного сбора, и ЦБ будет удерживать ключевую ставку», — прогнозирует Мосеев.

При этом уже сейчас банки неохотно выдают автокредиты, опасаясь просрочек по платежам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе – ноябре 2025 года было выдано автокредитов на 1,38 млрд рублей, что в 1,5 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го.

«В настоящее время аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне, о чем свидетельствует высокая в последнее время доля отказов по кредитным заявкам на автокредиты. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — сообщили в НБКИ.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также считает, что лучше не откладывать покупку нового автомобиля, если есть такая потребность и позволяют финансовые возможности.

«Наступивший год не будет легче 2025-го, а наверняка будет тяжелее, поэтому многим поменять машину будет тяжелее, чем в 2025 году.

Я бы не стал ждать, лучшие времена в этом смысле не настанут.

И у нас нет ни одного прецедента, чтобы машина локального производства была заметно дешевле импортной в ценовом сегменте 2,5–3 млн рублей. Цены в любом случае вниз не пойдут», — подчеркнул Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

При покупке новых машин вся надежда на субсидирование кредитных ставок автокомпаниями, указал он. На вторичном же рынке, по словам Кадакова, цены стабилизировались после «перегрева» в 2022–2023 годах, но значительного роста объемов продаж в этом сегменте не предвидится.

«Ниже цены также не опустятся, большого притока машин на вторичный рынок тоже нет: импорт зажимают с новыми ставками утилизационного сбора. Но на всех хороших машин на вторичном рынке не хватит. За год в России продается 5,5–6 млн подержанных машин, никаких принципиальных изменений нет», — спрогнозировал главред «За рулем».

Критический пробег

По его словам, для малолитражных автомобилей предельный пробег, после которого стоит задуматься о смене машины, составляет не менее 100 тыс. км, но состояние во многом зависит от условий эксплуатации и обслуживания. Кроме того, целесообразнее продолжать эксплуатировать менее возрастную машину со значительным пробегом, чем старую с меньшим, потому что автомобили стареют не только по пробегу.

«Средние пороговые значения пробега, после которого от машины лучше избавиться, для автомобилей разного класса разные. Если это малолитражка, о покупке нового автомобиля стоит задуматься при пробеге 120–140 тыс. км. Если это машина более высокого класса, этот порог отодвигается, но возникают и другие соображения, например, престиж», — заключил Кадаков.

В дилерских холдингах «Автодом» и «Автоспеццентр» полагают, что в наступающем году задуматься о смене автомобиля следует владельцам машин в возрасте 3–6 лет, что позволит, с одной стороны, дороже продать свой автомобиль, а с другой — избежать роста будущих затрат.

«Автомобиль с большим пробегом — выше 100–150 тыс. км, но с полной историей сервисного обслуживания часто экономически выгоднее, чем покупка авто с меньшим пробегом, но в запущенном техническом состоянии», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор по коммуникациям «Автодома» и «Автоспеццентра» Анна Уткина.

Ремонт и запчасти подорожают на четверть

Во франчайзинговой сети автосервисов FitService ожидают, что в 2026 году ремонт и запчасти автомобилей в России очень сильно подорожают, что также следует учитывать при принятии решения о смене автомобиля.

«Мы прогнозируем, что рост цен на услуги автосервисов в 2026 году будет более заметным, но постепенным. К концу года мы ожидаем, что совокупное увеличение средней стоимости ремонта и обслуживания составит 20—25% », — рассказала «Газете.Ru» директор сети FitService Татьяна Овчинникова.

По ее словам, в 2026 году вырастет налоговая и административная нагрузка на автосервисы на фоне высокой стоимости заемных денег и роста издержек. Кроме того, для ремонта старых и технологически сложных автомобилей автосервисам необходимы специалисты высокого класса, конкуренция за которых на рынке труда высока, как и уровень их зарплат.

Большинство россиян в 2026 году не планируют менять автомобиль, что приведет к увеличению числа сложных и дорогостоящих ремонтов, в том числе капремонта двигателей, подвески и других узлов и агрегатов, прогнозирует Fit Service.

Автоэксперт Олег Мосеев прогнозирует, что запчасти в 2026 году могут подорожать на 20% в связи с возможными мерами правительства по ослаблению курса рубля.

«Многие говорят о том, что оптимальное значение — 95–100 рублей за доллар. Если это произойдет, то импортируемые запчасти, а это абсолютное большинство, подорожают на 20%», — подчеркнул Мосеев.