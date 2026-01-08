Стало известно, как вырастут алименты в 2026 году

Размер алиментов, который государство будет учитывать как доход при определении права на пособие, будет рассчитываться исходя из регионального показателя средней зарплаты за предыдущий год. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«С 1 марта 2026 года вступает в силу важная корректировка в порядке назначения мер государственной поддержки для семей с детьми. Она касается методики оценки доходов семьи при расчете единого детского пособия. Теперь размер алиментов, который государство будет учитывать как доход при определении права на пособие, будет рассчитываться исходя не из минимального размера оплаты труда, а из среднемесячной номинальной заработной платы по экономике конкретного региона за предыдущий год. Это существенно повысит учитываемый доход для многих семей, где алименты установлены в минимальном размере, и позволит точнее оценивать реальную потребность в поддержке», — сказал Чаплин.

По его словам, в основе нового подхода лежит переход от расчета через МРОТ к региональному показателю средней зарплаты.

«Если сейчас, например, при неоформленных алиментах или устной договоренности в доход семьи для соцорганов могла засчитываться сумма в размере 25% от МРОТ (что составляло 5610 рублей в 2025 году), то с марта 2026 года за основу будет браться существенно более высокий региональный показатель. Доли, которые взимаются на содержание детей, при этом остаются неизменными: одна четвертая часть от учитываемой суммы на одного ребенка, одна треть — на двоих детей и половина — на троих и более. Это изменение напрямую не затрагивает порядок фактической уплаты алиментов между родителями, но напрямую влияет на процедуру оценки нуждаемости семьи государством при назначении пособий. На практике это приведет к значительному росту учитываемой суммы алиментов. Так, в Краснодарском крае, где среднемесячная зарплата в 2024 году составляла 70 410 рублей, размер алиментов на одного ребенка, засчитываемый в доход, по новым правилам составит 17 602,5 рубля вместо прежних 5610 рублей», — обратил внимание парламентарий.

В этой связи депутат Чаплин подчеркнул важность официального оформления алиментных обязательств.

«Любые устные договоренности с 2026 года становятся финансово невыгодными для получателя алиментов при оформлении государственной поддержки, так как не будут учтены соцслужбами. Правовую определенность и гарантию учета реальных выплат дают только нотариальное соглашение об уплате алиментов или судебный акт. Оформить соглашение у нотариуса — самый оптимальный и быстрый вариант, который также позволяет установить удобный график и предусмотреть индексацию выплат. Если же договориться полюбовно не удается, необходимо обращаться в суд», — отметил депутат.

Чаплин также обратил внимание на усиление контроля за исполнением алиментных обязательств — система становится более автоматизированной.

«С мая 2025 года работает электронный реестр Федеральной службы судебных приставов, в который вносятся данные о злостных неплательщиках. Этот реестр является общедоступным, и работодатели при приеме на работу обязаны проверять по нему кандидатов. В случае обнаружения должника работодатель по закону должен начать удержание алиментов из его заработка. В целом предстоящие изменения направлены на то, чтобы учет алиментов при определении права на государственную помощь был более адекватным и соответствовал реальным экономическим условиям в регионах. Это, в свою очередь, способствует обеспечению достойного уровня жизни для детей»», — пояснил парламентарий.

