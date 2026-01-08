В Иране участники беспорядков сожгли мавзолей Аббаса

Участники беспорядков в Иране устроили погром в святыне в деревне Банхалан провинции Илам. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Этой ночью протестующие, атаковав территории святынь в районе Бадре, сожгли в деревне Банхалан мавзолей Аббаса, потомка имамов», — говорится в сообщении.

Участники беспорядков устроили погром и сожгли внутреннее убранство мавзолея.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее американский сенатор заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».