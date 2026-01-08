Президент РБЛ надеется, что вышедший из тюрьмы Франции Касаткин вернется в баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал освобождение российского баскетболиста Даниила Касаткина из французской тюрьмы, передает «Чемпионат».

«Конечно хорошо, что получилось его вернуть. И это было очень странное время, никакой толком информации не было. Теперь очень хочется, чтобы он смог восстановиться и вернуться в баскетбол. Полгода — очень серьезный срок, но Даниил все еще достаточно молодой парень, так что уверен, рук не опустит», — сказал Кириленко.

8 января адвокат Даниила Касаткина Фредерик Бело сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции, а также добавил, что суд ранее одобрил решение об экстрадиции спортсмена в США, однако премьер-министр страны документ не подписал.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль»по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

Ранее в ФСБ России подтвердили возвращение задержанного во Франции Касаткина в Москву.