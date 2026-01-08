Постпред США при НАТО призвал снизить накал вокруг Гренландии

Союзникам США по НАТО необходимо снизить накал в вопросе Гренландии. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер.

«Необходимо <...> сосредоточиться на том, что мы действительно можем контролировать: обеспечении безопасности арктического региона. В этих обсуждениях должны участвовать Канада и, разумеется, США. Дания и все скандинавские союзники <...> также должны быть представлены», — сказал он.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.