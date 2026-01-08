Размер шрифта
Грузовик и внедорожник сгорели на трассе в Иркутской области, последствия попали на видео

В Иркутской области внедорожник с людьми и грузовик сгорели после лобового удара 
В Усольском районе Иркутской области внедорожник Tank 300 сгорели после лобового столкновения на трассе. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Tank 300, двигаясь со стороны Иркутска, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего произошло возгорание транспортных средств», — отмечается в сообщении.

В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получили четыре человека, включая двух несовершеннолетних. Еще один 13-летний подросток, ехавший во внедорожнике, госпитализирован. Травмы получил и водитель грузовика, его также доставили в больницу.

На видео с места происшествия видно, что передняя часть внедорожника была смята, затем автомобиль выгорел полностью. В результате пожара выгорели кабина и кузов грузовика.

Ранее при ДТП в Коми автобус с детьми вылетел в лес.
 
