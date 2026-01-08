«Сначала стрелять, вопросы потом». ЕС готовится к столкновению с США из-за Гренландии

Датские солдаты в случае вторжения США в Гренландию «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», передает LBC со ссылкой на министерство обороны Дании.
Согласно королевскому указу от 1952 года, датские военные обязаны немедленно вступить в бой и контратаковать, не дожидаясь и не запрашивая приказов высшего руководства. Документ ХХ века «остается в силе», подчеркнуло оборонное ведомство.
В начале января Трамп заявил, что для национальной безопасности США и ЕС американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Гренландия — критически важная часть системы противоракетной обороны.
В Белом доме уточнили, что Гренландия нужна Соединенным Штатам для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе». Сейчас администрация президента Трампа обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, включая силовой. По информации Fox News, госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет встречу с властями Дании, чтобы обсудить возможную покупку Гренландии.
План сдерживания
Евросоюз готовит план сдерживания Соединенных Штатов из-за их стремления завладеть Гренландией, пишет Politico со ссылкой на источники.
«Мы должны быть готовы к прямому столкновению с [президентом США Дональдом] Трампом. Он настроен агрессивно», — сказал европейский дипломат.
По информации издания, над планом работает глава МИД Германии Йоханн Вадефуль с коллегами. Также изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.
По словам собеседников Politico, рассматриваются несколько вариантов действий Европы. Первый из них — компромисс. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО предположил, что альянс мог бы выступить «посредником между Данией, Гренландией и США».
«Урегулирование спора путем переговоров, в результате которого Трамп получит что-то, что он сможет представить как победу, и которое позволит Дании и Гренландии сохранить лицо, является, пожалуй, самым быстрым путем выхода из затруднительного положения», — говорится в публикации.
Второй вариант — увеличение финансирования Гренландии со стороны Европы, чтобы перебить «более выгодный вариант», предлагаемый США. В связи с этим Брюссель планирует с 2028 года более чем вдвое увеличить свои расходы на остров.
В качестве третьего варианта рассматриваются ответные экономические меры против США. Politico обратило внимание, что ЕС может воспользоваться «торговой базукой», официально известной как Инструмент по борьбе с принуждением (ACI). Он подразумевает введение пошлин, налогов для американских компаний и запрет на инвестиции в экономику ЕС.
По мнению одного из собеседников издания, европейским странам следует взвесить возможность развертывания войск в Гренландии, если об этом попросит Дания, чтобы «увеличить потенциальные издержки военных действий США». Однако эти силы вряд ли смогут противостоять вторжению американских войск, заметило Politico.
«Все очень ошеломлены <…> Никто толком не знает, что делать, потому американцы могут делать все, что захотят», — добавил неназванный бывший датский депутат.
Кроме того, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре фоне притязаний США на Гренландию заявил о необходимости «объединиться с Данией».
«Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне [премьер-министр Дании] Метте Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», — цитирует Стёре телеканал NRK.
Будущее НАТО
Перспектива конфликта из-за Гренландии может привести к сильной деградации Североатлантического альянса, «если не к его концу», считает The Washington Post.
«НАТО не сможет пережить силовую аннексию. Альянс лишится смысла, даже если продолжит существовать на бумаге», — говорится в публикации.
Аналогичное мнение в интервью датскому телеканалу TV2 высказала и Фредериксен. По ее словам, если США решат атаковать, «тогда все прекратится, в том числе и наше участие в НАТО, а значит, и система безопасности, которая существовала со времен окончания Второй мировой войны».
Американский журналист Такер Карлсон согласился с тем, что с военным блоком будет покончено, как только Гренландия станет частью США.
«С НАТО будет покончено, как только Соединенные Штаты заберут Гренландию, которая принадлежит другому члену НАТО. Какое тогда будет основание для сохранения НАТО?» — задался он вопросом в своем видео, опубликованном в социальной сети Х.
Вся иллюзия относительно Североатлантического альянса рухнула за последние дни, добавил Карлсон.