«Сначала стрелять, вопросы потом». ЕС готовится к столкновению с США из-за Гренландии

Министерство обороны Дании пригрозило, что датские солдаты в случае вторжения США в Гренландию «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы». Тем временем Евросоюз работает над планом сдерживания США из-за стремления Вашингтона взять датский остров под контроль. По информации Politico, рассматривается несколько вариантов действий Европы, которые включают компромисс, а также силовой и экономический ответы. Перспектива конфликта может привести к сильной деградации НАТО, «если не к его концу», предупредила The Washington Post.

Датские солдаты в случае вторжения США в Гренландию «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», передает LBC со ссылкой на министерство обороны Дании.

Согласно королевскому указу от 1952 года, датские военные обязаны немедленно вступить в бой и контратаковать, не дожидаясь и не запрашивая приказов высшего руководства. Документ ХХ века «остается в силе» , подчеркнуло оборонное ведомство.

В начале января Трамп заявил, что для национальной безопасности США и ЕС американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Гренландия — критически важная часть системы противоракетной обороны.

В Белом доме уточнили, что Гренландия нужна Соединенным Штатам для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе». Сейчас администрация президента Трампа обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии, включая силовой. По информации Fox News, госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет встречу с властями Дании, чтобы обсудить возможную покупку Гренландии.

План сдерживания

Евросоюз готовит план сдерживания Соединенных Штатов из-за их стремления завладеть Гренландией, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Мы должны быть готовы к прямому столкновению с [президентом США Дональдом] Трампом. Он настроен агрессивно», — сказал европейский дипломат.

По информации издания, над планом работает глава МИД Германии Йоханн Вадефуль с коллегами. Также изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

По словам собеседников Politico, рассматриваются несколько вариантов действий Европы. Первый из них — компромисс. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО предположил, что альянс мог бы выступить «посредником между Данией, Гренландией и США».

«Урегулирование спора путем переговоров, в результате которого Трамп получит что-то, что он сможет представить как победу, и которое позволит Дании и Гренландии сохранить лицо, является, пожалуй, самым быстрым путем выхода из затруднительного положения», — говорится в публикации.

Второй вариант — увеличение финансирования Гренландии со стороны Европы, чтобы перебить «более выгодный вариант», предлагаемый США. В связи с этим Брюссель планирует с 2028 года более чем вдвое увеличить свои расходы на остров.

В качестве третьего варианта рассматриваются ответные экономические меры против США. Politico обратило внимание, что ЕС может воспользоваться «торговой базукой» , официально известной как Инструмент по борьбе с принуждением (ACI). Он подразумевает введение пошлин, налогов для американских компаний и запрет на инвестиции в экономику ЕС.

По мнению одного из собеседников издания, европейским странам следует взвесить возможность развертывания войск в Гренландии, если об этом попросит Дания, чтобы «увеличить потенциальные издержки военных действий США». Однако эти силы вряд ли смогут противостоять вторжению американских войск, заметило Politico.

«Все очень ошеломлены <…> Никто толком не знает, что делать, потому американцы могут делать все, что захотят», — добавил неназванный бывший датский депутат.

Кроме того, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре фоне притязаний США на Гренландию заявил о необходимости «объединиться с Данией».

«Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне [премьер-министр Дании] Метте Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», — цитирует Стёре телеканал NRK.

Будущее НАТО

Перспектива конфликта из-за Гренландии может привести к сильной деградации Североатлантического альянса, «если не к его концу», считает The Washington Post.

«НАТО не сможет пережить силовую аннексию. Альянс лишится смысла, даже если продолжит существовать на бумаге», — говорится в публикации.

Аналогичное мнение в интервью датскому телеканалу TV2 высказала и Фредериксен. По ее словам, если США решат атаковать, «тогда все прекратится, в том числе и наше участие в НАТО, а значит, и система безопасности, которая существовала со времен окончания Второй мировой войны».

Американский журналист Такер Карлсон согласился с тем, что с военным блоком будет покончено, как только Гренландия станет частью США.

« С НАТО будет покончено, как только Соединенные Штаты заберут Гренландию , которая принадлежит другому члену НАТО. Какое тогда будет основание для сохранения НАТО?» — задался он вопросом в своем видео, опубликованном в социальной сети Х.

Вся иллюзия относительно Североатлантического альянса рухнула за последние дни, добавил Карлсон.