В Чечне объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Чечне. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.

По его данным, 8 и 9 января в предгорных и горных районах Чеченской Республики ожидается очень сильный южный ветер, скорость которого будет достигать 30-33 м/с, в высокогорье — 35 м/с.

Ведомство предупредило, что в эти дни могут происходить отключения электроэнергии.

До этого штормовое предупреждение объявляли на Кубани и Приморье.

7 января синоптики Гидрометцентра выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. По их данным, неблагоприятные условия начнут формироваться вечером 8 января. Как уточнили специалисты, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В Московской области аналогичное предупреждение вступит в силу раньше — с 15:00 8 января.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.