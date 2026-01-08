Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Андреева обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене

Девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева победила чешку Линду Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Брисбене.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 24 минуты, завершилась со счетом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

В четвертьфинале Андреева сыграет с 16-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк, которая в предыдущем матче обыграла американку Аманду Анисимову (6:4, 6:3).

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-250.