«В США его ждала бы тяжелая судьба»: баскетболист Касаткин вышел из тюрьмы и вернулся домой

Российский баскетболист Даниил Касаткин вышел из французской тюрьмы и вернулся в Москву. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» задался вопросом, почему решение по спортсмену принималось так долго, а также сравнил его дело с арестом в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Упорная работа адвокатов»

Адвокат Касаткина Фредерик Бело сообщил, что его подзащитный на свободе.

«Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — приводит слова юриста РИА Новости.

Бело также добавил, что суд Франции ранее одобрил решение об экстрадиции спортсмена в США, однако премьер-министр страны Себастьен Лекорню документ не подписал.

С чего все началось

Касаткина задержали в аэропорту Парижа (он прилетел во Францию, чтобы сделать предложение своей девушке) по международному ордеру от властей США 21 июня 2025 года. Речь шла о возможной экстрадиции.

США обвиняли Касаткина в участии в деятельности хакерской группы, которая шифровала данные компаний и требовала выкуп в криптовалюте. По данным ФБР, атаки проводились с использованием его ноутбука или IP-адресов, связанных с ним во время пребывания в США.

По версии американских следователей, Касаткин якобы участвовал в сговоре с целью компьютерного мошенничества, отмывания денег и кибератак.

Даниил в 2020–2022 годах провел два сезона в студенческих лигах США. Примечательно, что преступления, в причастности к которым обвиняли Даниила, были совершены позже.

Однако его могла подвести роковая случайность: сообщалось, что перед отъездом из Штатов он продал свой ноутбук соседу по комнате в общежитии. Как позднее установила полиция, атаки совершались в том числе с этого устройства.

После задержания Касаткина Фредерик Бело и российский юрист Владимир Саруханов оперативно подали ходатайства об освобождении под залог или судебный надзор, но получили два отказа. Во время первого заседания суда, которое состоялось в начале сентября, россиянин заявил, что не согласен на экстрадицию в США и намерен защищаться во Франции, где, на его взгляд, суд будет объективнее.

Защита спортсмена подчеркивала, что обвинители не предоставили ни одного прямого доказательства вины баскетболиста, за исключением косвенной улики — IP-адреса того самого ноутбука. Адвокаты не раз указывали на незаконность содержания спортсмена под стражей, а также на то, что Штаты не предоставили полный пакет документов для экстрадиции в установленный 60-дневный срок.

Тем не менее на втором заседании, которое состоялось 29 октября, суд постановил удовлетворить запрос американских властей. Сам Даниил позже отказался от апелляции — как пояснил Бело, спортсмен не верил в справедливость решения и был убежден в предвзятости в его отношении. Однако завершить процедуру не представлялось возможным без подписи премьер-министра — и именно в этом оказалось спасение Касаткина.

«Грайнер знала, что совершает преступление»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев порадовался возвращению домой баскетболиста Даниила Касаткина, который вышел из французской тюрьмы. При этом в комментарии «Газете.Ru» он задался вопросом, почему решение по нему принималось так долго, и сравнил эту ситуацию с арестом в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Мы приветствуем это решение. Это наш гражданин, наш спортсмен, наш человек. Министерство иностранных дел было обеспокоено его судьбой и боролось за его возвращение в Россию вместо экстрадиции в Соединенные Штаты. Свершилось то, на что мы все надеялись.

Жалко, что это длилось так долго. Просидеть полгода в тюрьме, на нервах — это тяжелое испытание для любого человека. Он спортсмен, думаю, он с этим справился. Другой вопрос, насколько правомерны были требования США и почему так долго принималось решение о его возвращении домой. Конечно, без политики здесь не обошлось. Но самое главное, что правосудие свершилось. Наш гражданин в Москве, у себя дома — мы довольны и счастливы.

Мог ли это быть ответ США на задержание в России Грайнер? Это ведь было реальное преступление, она знала, что нарушает закон. Она пронесла электронную сигарету с гашишным маслом, зная, что здесь это запрещено.

А нашего парня обвинили в причастности к хакерским группировкам, но это не было ничем подтверждено. Нам на руку сыграла политическая ситуация, разногласия между США и Европой. Редкий случай, когда политика помогла нашему спортсмену. Парень дома. В Америке, конечно, его ждала бы неприятная судьба», — убежден парламентарий.