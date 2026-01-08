Несколько рейсов из Узбекистана в Россию отменили из-за непогоды

Крупнейшая авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways отменила ряд рейсов в города России из-за тумана в аэропортах Андижана, Намангана и Ферганы на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В связи с продолжающимися неблагоприятными метеоусловиями <...> Uzbekistan Airways вынуждено отменяет ряд рейсов», — говорится в заявлении.

Отменены рейсы в указанные города из Москвы и обратно, а также рейс из Ферганы в Новосибирск.

Накануне несколько рейсов из Москвы в города Узбекистана были вынуждены изменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах из-за неблагоприятных погодных условий.

В начале января в аэропорту Казани сильная метель, ветер с порывами до 20 м/с и ограниченная видимость до 100 метров привела к масштабным задержкам и отменам авиарейсов. Более трех десятков вылетов были задержаны, а прилеты отложили. Самолеты, направлявшиеся в Казань из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, перенаправили на запасные аэродромы в Самаре, Уфе, Москве и Нижнем Новгороде.

